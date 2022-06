Inzaghi, rinnovo ed obiettivo seconda stella: rassicurato su un aspetto – TS

Simone Inzaghi ieri ha apposto la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024. L’obiettivo per la prossima stagione, scrive Tuttosport, è la seconda stella

OBIETTIVI – Giornata importante quella di ieri per Simone Inzaghi. L’allenatore, nel pomeriggio, ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2024, che però non è stata l’unica notizia positiva di giornata: l’allenatore, infatti, ha avuto la sicurezza di ritrovare Romelu Lukaku al rientro ad Appiano per l’inizio della nuova stagione. Il belga sarà un rinforzo fondamentale per l’Inter che insegue l’obiettivo della seconda stella. L’allenatore, scrive Tuttosport, è stato pienamente coinvolto nelle scelte di mercato e lo dimostra la sua assidua presenza in sede nel corso delle riunioni: il tecnico, inoltre, ha ricevuto rassicurazioni sulla rosa che sarà al completo per l’inizio del ritiro (6 luglio, ndr). Inzaghi avrà a disposizione una rosa lunga e con elementi intercambiabili in tutti i ruoli. L’intenzione del tecnico è quella di sfruttare a pieno le 5 sostituzioni, visto l’inizio di stagione estremamente complesso dovuto al mondiale in Qatar.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino