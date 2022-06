Lukaku-Inter, countdown per rivederlo a Milano: fissate visite mediche – TS

Romelu Lukaku è virtualmente un giocatore dell’Inter. Secondo Tuttosport è già partito il countdown per rivedere il belga a Milano: già fissate le visite mediche

COUNTDOWN – Romelu Lukaku tornerà a vestire la maglia dell’Inter. Nella giornata di ieri si è conclusa la trattativa con il Chelsea per il prestito dell’attaccante belga, che da mesi spingeva per un ritorno in nerazzurro. È già partito, secondo Tuttosport, il countdown per rivedere l’attaccante in Italia: all’inizio della prossima settimana infatti il belga dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito per poi apporre le firme sul contratto che lo legherà, nuovamente, ai colori nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino