Bastoni, niente cessione! Presto il rinnovo con l’Inter: cifre e tempi – TS

Alessandro Bastoni non lascerà l’Inter. Secondo Tuttosport, al termine del mercato, gli agenti del calciatore ed il club si siederanno ad un tavolo per il rinnovo del contratto

NO CESSIONE – Alessandro Bastoni all’inizio di giugno era indicato dai più come il più probabile “sacrificato” dall’Inter sull’altare del bilancio, con Tottenham e Manchester United pronte a sborsare 60 milioni per assicurarsi il talentuoso difensore nerazzurro. Scenario che però è cambiato presto: secondo Tuttosport, il pressing dei tifosi su Suning, unito all’unicità delle caratteristiche del difensore, hanno convinto la società a non cedere il difensore. A fine mercato, quindi, ci sarà un incontro fra Tullio Tinti, agente del calciatore, e la dirigenza dell’Inter per il rinnovo del contratto del calciatore, che attualmente ha il contratto in scadenza nel 2024: pronto un adeguamento dell’ingaggio (4-4,5 milioni) e nuova scadenza posta al 2026.

Fonte: Tuttosport – F.M