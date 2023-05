Inzaghi confermato da Marotta, rinnovo con l’Inter in un caso – CdS

Inzaghi è passato dal rischiare l’esonero in corsa ad essere confermato nel giro di quasi due mesi, con possibilità addirittura di rinnovo in un caso specifico. In ogni caso, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, lui e la dirigenza al termine della stagione si siederanno a un tavolo per discutere del futuro.

NODO RINNOVO – In quest’ultimo mese e mezzo la stagione dell’Inter si è ribaltata. Sembrava che stesse per deragliare, ma si è trasformata in una sorta di cavalcata. In parallelo, si è stravolto anche il destino di Simone Inzaghi. Il divorzio a fine stagione appariva scontato. Addirittura circolavano rumors di un esonero in corsa. Già prima della finale di Coppa Italia, però, Beppe Marotta aveva confermato il tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione, accogliendo i consensi e la fiducia anche del presidente Steven Zhang. In ogni caso, al termine della stagione, allenatore e dirigenti siederanno attorno al tavolo per discutere della nuova stagione. Chiaro che l’obiettivo, da mettere subito in chiaro, sarà la caccia dello scudetto e della seconda stella. Il contratto di Inzaghi è stato rinnovato la scorsa estate e questo potrebbe ripetersi anche quest’anno, soprattutto in caso di clamorosa vittoria della UEFA Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno