Inzaghi a cena con i dirigenti, nel menù gli attaccanti! Con una preferenza

Nel giorno del ritorno ad Appiano Gentile dopo la tournée in Giappone, Simone Inzaghi è rimasto a cena con la dirigenza per fare il punto della situazione dopo le ultime vicende. Nel menù, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la situazione attaccanti.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – L’Inter torna a lavorare ad Appiano Gentile e lo fa su tutti i fronti, non solo in campo, ma anche sul mercato con la dirigenza sempre attiva. Ieri sera il summit a cena tra Piero Ausilio, Beppe Marotta, Dario Baccin e il mister Simone Inzaghi, per riorganizzare il lavoro dopo la situazione legata a Gianluca Scamacca, che tra qualità tecniche e costi dell’operazione, metteva tutti d’accordo, compreso il mister che dopo l’addio di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, è sempre alla ricerca di una prima punta di ruolo come Alvaro Morata. La preferenza della dirigenza, invece, porta il nome di Folarin Balogun, profilo giovane e di prospettiva. Il principale ingrediente dell’operazione punta, deve essere la calma. La dirigenza vuole valutare bene pro e contro di ogni operazione, per non sbagliare l’acquisto dell’attaccante da affiancare alla coppia titolare formata, ad oggi, da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.