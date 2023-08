Sommer in arrivo! Inter, Bento sogna ma clausola monstre − Sky

L’Inter sta per sigillare la propria porta. Sommer è atteso per oggi a Milano, mentre sul secondo si lavora su Bento dell’Athletico Paranaense

SI LAVORA PER LA PORTA − Yann Sommer è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport 24, oggi arriverà a Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il nuovo contratto. Non solo lo svizzero: «Oggi è la giornata di Sommer, 6 milioni pagabili in due anni. Arrivo oggi in Italia, domani farà le visite mediche. Per la porta c’è anche Bento. Lui ha il sogno dell’Inter, la sua clausola è di 60 milioni di euro. L’Inter dovrà capire se promuovere Stankovic o andare a prendere un secondo portiere».