L’Inter in Arabia Saudita vuole difendere il suo titolo: venerdì sera la partita contro la Lazio. Il viaggio a Riyad sarà anche il momento per incrociare un obiettivo di mercato, spiega Tuttosport.

FUTURO – A poche ore dalla sfida di Supercoppa Italiana a Riyad, in sede Inter si pensa a come definire il lavoro per la sessione estiva di calciomercato. Come ricordato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter in Arabia Saudita, potrebbe incontrare Piotr Zielinski che resta l’indiziato numero uno per il centrocampo visto anche il suo contratto in scadenza con il Napoli. In uscita invece, c’è Stefano Sensi che non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Il centrocampista è partito alla volta di Riyad per la doppia sfida si spera, ma resta sul mercato. Su di lui c’è l’interesse del Leicester, in Championship, e potrebbe partire in caso il club inglese presentasse entro fine gennaio un’offerta di almeno due milioni di euro. Con la squadra c’è anche Giacomo Stabile, difensore della Primavera di Chivu ma aggregato da tempo al gruppo di Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini