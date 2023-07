Inter, Trubin-Sommer la prima scelta ma c’è anche un piano B − CdS

Trubin e Sommer sono la prima scelta dell’Inter, che però ha anche un piano B nel caso in cui l’operazione non dovesse decollare. Le ultime del Corriere dello Sport.

PIANO B − Trubin e Sommer, da prendere insieme, sono la prima scelta dell’Inter per il post-Onana sempre più vicino al Manchester United. L’Intenzione è quella di poter far affidamento sulle loro qualità, ma potrebbe esserci un ostacolo. Non per Yann Sommer, per cui l’Inter ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco, ma per Anatolij Trubin. Anche con la scadenza del contratto fissata al 2024, lo Shakthar chiederebbe per lui non meno di 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dall’Inter, che ha come piano B il profilo di Emil Audero. L’agente del portiere blucerchiato ha aperto alla cessione e la Sampdoria per lui chiede non più di 10-12 milioni di euro. Costo del cartellino che si potrebbe anche abbassare inserendo qualche giovane come contropartita. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno