Pedersen nuovo obiettivo dell’Inter a destra: ecco chi è l’esterno norvegese

Marcus Pedersen, esterno del Feyenoord, entra nel mirino dell’Inter per rinforzare la corsia destra. Scopriamo meglio chi è il norvegese classe 2000 che si candida a vice-Dumfries.

NOME NUOVO – L’Inter è alla ricerca di un nuovo esterno per la corsia destra. Dove il titolare al momento è Denzel Dumfries, rimasto solo dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova (passato nel frattempo al Torino). Il club nerazzurro non ripone infatti fiducia in Valentino Lazaro, rientrato dal prestito proprio ai granata. E per questo motivo sta seguendo Emil Holm, esterno destro dello Spezia. Nelle ultime ore sta uscendo tuttavia anche il nome di Marcus Pedersen, coetaneo di Holm (entrambi classe 2000) e in forza al Feyenoord. Analizziamo il suo profilo per capire se è indicato per coprire le spalle a Dumfries.

Chi è Marcus Pedersen, nuovo obiettivo dell’Inter per la fascia destra

PROFILO GIOVANE – Marcus Holmgren Pedersen nasce a Hammerfest, in Norvegia, il 16 luglio 2000. Cresce nel Tromsø, con cui esordisce nel massimo campionato norvegese a 18 anni, e dopo due anni passa al Molde. Nell’estate 2021 il Feyenoord sceglie di puntare su di lui, e sborsa 2 milioni di euro al Molde per ingaggiarlo.

RUOLO CHIARO – In campo Pedersen si distingue prevalentemente come terzino destro dal fisico longilineo (1,83 di altezza per 76 kg di peso). In questo senso, un profilo abbastanza simile a quello di Dumfries, attuale titolare a destra nell’Inter. Tuttavia, dato che il norvegese è abituato a partire da una posizione più arretrata, si distingue dal numero 2 nerazzurro per maggiori doti di progressione, come si evince dalla distanza coperta palla al piede (fonte: FBref.com):

E a livello offensivo è più a suo agio con l’ultimo passaggio che con la trasformazione. In 141 partite coi club, finora, Pedersen ha all’attivo 4 gol e 16 assist. Numeri che potrebbero evolvere decisamente partendo come quinto di centrocampo. Resta da capire la fattibilità dell’affare per l’Inter.

CONTRATTO – Il contratto di Pedersen col Feyenoord prevede uno stipendio lordo di 330mila euro a stagione (fonte: Capology) fino al 30 giugno 2026. Condizioni che lo rendono un profilo più che ideale per le finanze dell’Inter, al netto delle eventuali pretese del club Campione d’Olanda. Non bisogna poi trascurare che il primo a spingere per il trasferimento è il giocatore stesso, essendo stato proposto all’Inter dall’agente Enzo Raiola. I nerazzurri continuano a preferire Holm per consolidare la corsia destra, ma la situazione rimane da monitorare in ogni direzione.