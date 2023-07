Esuberi Inter: 3 addii nella prima settimana ma Inzaghi aspetta i 2 principali

In casa Inter il tema esuberi è sempre all’ordine del giorno. E sarà così finché la rosa nerazzurra non verrà ridotta numericamente. Un obiettivo necessario per poter tornare a fare mercato (minore) in entrata e soddisfare così tutte le specifiche richieste di Inzaghi in ogni reparto

ESUBERI INTER – La prima settimana completa di calciomercato alleggerisce non poco la rosa (extra large) nerazzurra. Niente di straordinario ma qualche movimento in uscita per l’Inter è già andato in porto. Dalla lunga lista degli esuberi da piazzare sono “spariti” in tre. Si tratta dei difensori Zinho Vanheusden ed Edoardo Sottini, ceduti rispettivamente allo Standard Liegi (prestito) e al Cittadella (definitivo). E soprattutto dell’attaccante Samuele Mulattieri, finito al Sassuolo anche per “coprire” i costi del prestito annuale con cui Davide Frattesi ha raggiunto l’Inter. Adesso le priorità hanno altri nomi specifici. I nomi utili sono quelli dai quali è possibile monetizzare il più possibile. Per questo sono due i principali indiziati a pochi giorni dall’inizio del ritiro estivo ad Appiano Gentile. Non gli unici ma quelli nettamente più “costosi” per il bilancio.

Esuberi Inter: Lazaro guida la lunga lista

DUMFRIES BACKUP – Il primo esubero è l’esterno Valentino Lazaro, che al momento funge da backup di Denzel Dumfries a destra dopo l’addio di Raoul Bellanova che, paradossalmente, lo rimpiazza tra le fila del Torino. Contratto in scadenza il 30 giugno 2024, l’Inter non può pensare di incassare più di 5 milioni di euro dal cartellino del classe ’96 austriaco. Cessione annunciata da tempo ma prima bisogna capire cosa succederà a destra con Dumfries e non solo, visto che le sorprese in casa Inter sono sempre dietro l’angolo. Ogni estate Lazaro si candida virtualmente per il ruolo di jolly sulle corsie laterali, preferibilmente a destra, ma gli uomini-mercato nerazzurri guardano sempre altrove. In emergenza, però, oggi non esiste vice-Dumfries low cost migliore (e già) in rosa. Ciò non significa rivalutarlo come risorsa ma nemmeno considerarlo fuori rosa, ora.

Sensi via: l’esubero degli esuberi ormai ex

Il secondo esubero è il centrocampista, che al momento fa da “tappo” all’ingresso del sesto e ultimo mediano dopo l’importante investimento su Frattesi . Stessa scadenza di Lazaro, stesse aspettative economiche per l’Inter. Un pacchetto completo da non più di 10 milioni complessivi. Solo in caso di addio di Sensi l’Inter potrà ragionare su un profilo che rimpiazzi davanti alla difesaprendendo il posto dinelle rotazioni. Una potenziale “minaccia” per, che per ora è la quinta scelta dia centrocampo ma rischia di retrocedere nuovamente in sesta posizione . Piazzarlo definitivamente sembra un’impresa ma in giro c’è chi è pronto a puntare sul classe ’95 di Urbino a condizioni economiche vantaggiose. Inzaghi aspetta e spera: