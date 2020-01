Inter, su Vecino non c’è soltanto il Tottenham. La situazione

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta il Sun, su Matias Vecino ci sarebbe anche un’altra pretendente inglese. Vi avevamo raccontato nei giorni scorsi dell’interesse del Tottenham, in una trattativa che potrebbe essere sconnessa da quella per Christian Eriksen. Il punto della situazione sul centrocampista di proprietà dell’Inter.

SIRENE INGLESI – Matias Vecino è al centro del mercato in uscita dell’Inter. Sull’ex Fiorentina c’è da tempo l’interesse del Tottenham, ma secondo il Sun non sarebbe l’unica squadra della Premier League ad aver messo nel mirino l’uruguagio. Il Manchester United, infatti, ha estremo bisogno di un centrocampista, dopo la brutta sconfitta esterna contro il Liverpool. Ma le sliding doors per i Red Devils non finiscono qui, poiché il club inglese sarebbe pronto ad offrire il giovane Tahith Chong (offerto giorni fa proprio all’Inter) come contropartita per Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona. Non manca molto alla chiusura del mercato, ma le trattative nerazzurre sembrano sul punto di prendere forma.

Fonte: thesun.co.uk