Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Lecce-Inter? Capolavoro Liverani! Conte…”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di “Radio Sportiva” all’indomani del pari ottenuto dalla squadra di Liverani contro l’Inter. Il patron giallorosso esalta il pragmatismo del tecnico e augura ai tifosi leccesi di chiarire con Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

ENTUSIASMO – Saverio Sticchi Damiani esalta le buone prove del Lecce contro Inter, Milan e Juventus: «Sicuramente i pareggi con Milan, Juventus e Inter sono prestigiosi e ci danno entusiasmo e qualche certezza in più, specie quest’ultimo che arriva dopo un periodo complicato. Servono punti per la salvezza, ci interessa solo questo. Quella con l’Inter era una sfida impari. Pochi mesi fa eravamo in serie C e solo l’idea di affrontare l’Inter sembrava quasi un sogno, invece abbiamo conquistato un pareggio meritato. Abbiamo scritto una bella pagina ma non deve rimanere una pagina isolata perché noi dobbiamo salvarci».

PRAGMATISMO – Sticchi Damiani esalta poi la buona lettura del match di Fabio Liverani: «Ieri Liverani ha deciso di utilizzare un modulo più prudente ma senza snaturare l’idea di calcio di questa squadra che cerca sempre di uscire palla al piede. Onore all’allenatore che col suo pragmatismo e la sua duttilità è riuscito a leggere molto bene la partita e a fare un capolavoro tattico».

SPERANZA – Sticchi Damiani chiude con una battuta sul rapporto tra Antonio Conte e i tifosi leccesi: «Spero che la situazione fra i tifosi e Antonio Conte si chiarisca. Questa è una piazza che in passato ha sempre dedicato stima ai campioni che hanno indossato questa maglia con orgoglio».