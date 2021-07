Inter, sogno Dumfries troppo costoso. Mercato in uscita, nodo rinnovo Lautaro Martinez – SI

Dumfries è il sogno dell’Inter per la fascia destra come sostituto di Hakimi, ma è un profilo estremamente costoso per le casse nerazzurre. Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha analizzato il mercato del club milanese e la situazione di Lautaro Martinez, sempre in attesa del rinnovo.

PROBLEMA CONTRATTO – Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà: «Un profilo che piace da sempre è Denzel Dumfries, però è molto costoso. Non escludo che l’Inter possa fare due operazioni. Poi dipende anche dall’attaccante, perché se uscisse Andrea Pinamonti, le operazioni sarebbero tre. In uscita l’orientamento è quello di rimanere così. Però il passaggio fondamentale sarà il rinnovo di Lautaro Martinez, che ha un contratto che scade nel 2023. L’argentino si aspetta l’aumento e la situazione andrebbe risolta adesso, altrimenti qualcuno a fine mercato potrebbe venire a chiedertelo. Poi va trovata una sistemazione ad Arturo Vidal, anche se non è semplice per via dell’alto ingaggio».