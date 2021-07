Inzaghi ha scelto Dumfries. Arriverà lui per il post-Hakimi? – CdS

L’Inter continua la ricerca per un nuovo esterno destro. I nomi sulla lista della spesa sono innumerevoli con Nahitan Nandez che sembra essere in pole position. Per il dopo-Hakimi però Simone Inzaghi avrebbe reso noto a Beppe Marotta il suo obiettivo numero uno, Denzel Dumfries.

NODO FORMULA – Il nuovo tecnico dell’Inter ha espresso la volontà di avere l’olandese il prossimo anno come titolare della fascia destra. Il problema legato all’arrivo di Dumfries è solamente uno: la formula. L’Inter come noto sta facendo mercato o con colpi a costo zero o con prestiti con diritto di riscatto. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’: “Denzel Dumfries è il prescelto di Inzaghi per cui stravede: l’esterno non ha nessuna intenzione di restare al Psv Eindhoven, ma il problema è sempre lo stesso. Marotta cerca un trasferimento in prestito con diritto di riscatto e se il club olandese dovesse aprire all’ipotesi la trattativa verrebbe chiusa in fretta”. Riuscirà l’Inter a convincere il club olandese a lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto? Con Dumfries che ha fatto molto bene all’Europeo e anche l’arrivo di Nandez come rinforzo a centrocampo (vedi articolo), i nerazzurri potrebbero pensare alla questione terza punta (vedi articolo) per avere la rosa al completo.