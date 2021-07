Vidal via dall’Inter? Boca Juniors in soccorso: un big scende in campo

Per Vidal sembrava che le opzioni fossero due: permanenza all’Inter o rescissione presumibilmente con buonuscita. Spunta una terza possibilità: il Boca Juniors, complice uno sponsor d’eccezione.

VIAGGIO IN PROGRAMMA – Arturo Vidal entra nel mirino del Boca Juniors. Il centrocampista cileno non ha mai nascosto l’interesse per tornare a giocare in Sud America, non per forza in Cile, e gli Xeneizes possono dare una mano all’Inter per liberarsi del pesante ingaggio. Secondo Radio Cooperativa per Vidal è sceso in campo un grosso nome: Juan Roman Riquelme. L’ex numero 10 del Boca Juniors, ora vicepresidente del club, ha intenzione di viaggiare a Milano per incontrare l’Inter e iniziare la trattativa. L’obiettivo degli argentini è di prenderlo da svincolato, con un ingaggio ridotto. Tuttavia Vidal al momento non è troppo convinto di andare via, perché vuole dimostrare il suo valore dopo una brutta stagione.