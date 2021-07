Barzaghi: «Conte? Mi risulta si sia un po’ pentito vedendo l’Inter»

Conte ha lasciato l’Inter ormai quasi due mesi fa: il 23 maggio la sua ultima esperienza pubblica in nerazzurro, con la festa scudetto con l’Udinese, poi pochi giorni dopo l’addio. Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, in collegamento con “Radio Radio” svela come il tecnico si sia pentito.

ADDIO FRETTOLOSO? – Antonio Conte da quasi due mesi non è più l’allenatore dell’Inter, per scelta sua ancor più che della società. Tuttavia Marco Barzaghi rivela un retroscena: «Da quello che mi risulta Conte si sarebbe un po’ pentito anche, pensando che la situazione in casa Inter sarebbe diventata peggiore. Avendo visto a ora solo la cessione di Achraf Hakimi, coi nomi importanti che si fanno di Nahitan Nandez, Alex Telles e un rinforzo importante in attacco, come chiedeva il tecnico da due anni, si sarebbe un po’ pentito…»