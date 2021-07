Inter, nuova amichevole: la Pergolettese rimpiazza l’Arsenal, data e ora

L’Inter non è partita oggi per la tournée in America, dove domenica avrebbe dovuto sfidare l’Arsenal. Al posto dei Gunners c’è la Pergolettese: il club di Serie C annuncia la partita amichevole (potrebbe essere allenamento congiunto).

NUOVA PARTITA – Questo l’annuncio del club di Crema sui suoi canali ufficiali: “Domenica 25 luglio amichevole di lusso, Inter-Pergolettese. Al Suning Centre di Appiano Gentile si terrà il test match a porte chiuse tra i campioni d’Italia e giallo-blu! Calcio d’inizio ore 18:00″. La Pergolettese ha concluso al quindicesimo posto la scorsa Serie C, salvandosi nel Girone A con quarantaquattro punti. L’allenatore è Stefano Lucchini, ex difensore.