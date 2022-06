Inter, rivoluzione totale a centrocampo: Vidal ed altri due ai saluti – TS

L’Inter è al lavoro sul mercato. Il club nerazzurro rivoluzionerà il centrocampo: Vidal ed altri due ai saluti. Le ultime da Tuttosport

AL LAVORO – Uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato è quello di fare un vero e proprio restyling del centrocampo. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra sfoltirà presto la rosa in mediana. Vidal lascerà Milano, con il club nerazzurro pronto a versare 4 milioni di buonuscita per lasciare andare il cileno. Oltre a Vecino, che ha già salutato club e tifosi, andrà via anche Sensi: secondo il quotidiano la società ha già comunicato al centrocampista che non rientra nei piani del club.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino