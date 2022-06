Brozovic anche in Croazia-Francia è il regista al centro del gioco

Croazia-Francia ha visto anche Brozovic tra i suoi protagonisti. Il regista dell’Inter ha preso per mano anche la sua nazionale, occupandosi dell’impostazione.

REGISTA OVUNQUE – Anche nella difficile sfida con la Francia Brozovic ha preso per mano la sua squadra. In questo caso la Croazia. Il regista dell’Inter è parito come vertice basso in una mediana a tre con Modric e Kovacic ai suoi fianchi nel 4-3-3 scelto da Dalic. Ed è stato il riferimento assoluto della manovra.

RESPONSABILE DELL’IMPOSTAZIONE – Brozovic è rimasto fisso come riferimento davanti alla linea a quattro, mentre i suoi compagni attorno spesso si muovevano per cercare spazi. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente come il giocatore dell’Inter sia rimasto come ancorato alla sua difesa. Sempre da riferimento. I suoi tocchi sono 113, il valore più alto della squadra (il secondo, Erlic, si ferma a 81), e li potete vedere in questa grafica sempre di Whoscored:

Brozovic si è occupato dello sviluppo del gioco e quindi dei passaggi. Questi sono 99, circa 30 in più di qualsiasi altro suo compagno, di cui 95 realizzati. Come si vede, la maggior parte nella propria metà campo. Responsabile assoluto della prima impostazione.