Milan, con RedBird stadio senza l’Inter? I tempi per la scelta definitiva – TS

Il cambio di proprietà del Milan sembra aver cambiato le strategie del club rossonero rispetto alla vicenda stadio. Secondo Tuttosport, i rossoneri potrebbero procedere senza l’Inter in un caso

CAMBIO? – Il nuovo Milan di RedBird sembra aver cambiato strategia rispetto alla questione nuovo stadio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la nuova proprietà rossonera potrebbe procedere da sola in caso di spostamento del progetto a Sesto San Giovanni. A quel punto, l’Inter, rimarrebbe da sola a San Siro con lo storico stadio che sarebbe ad uso esclusivo della squadra nerazzurra. Il quotidiano però precisa che, ad oggi, il club nerazzurro non ha ricevuto ancora alcuna comunicazione. Per la decisione definitiva, si legge, bisognerà attendere l’esito del dibattito pubblico del Comune di Milano. I tempi? La fine dell’estate.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi