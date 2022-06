Sensi, non solo Monza: altro club di Serie A è tornato alla carica – CdS

L’Inter come ormai noto da tempo, ha messo Stefano Sensi sul mercato. Tra luci e ombre la sua stagione alla Sampdoria. Il Monza lo segue con attenzione, ma secondo quanto riportato questa mattina sul Corriere dello Sport, un altro club di Serie A è tornato alla carica.

ANCORA FIORENTINA – Anche Stefano Sensi è tra i giocatori in uscita dall’Inter. Dopo il Monza, anche la Fiorentina è tornata alla carica per il centrocampista italiano. La dirigenza viola dopo l’addio di Torreira cerca un giocatore proprio in quel ruolo. L’italiano, anche se con caratteristiche diverse, piace comunque. Riguardo il suo futuro seguiranno aggiornamenti già nei prossimi giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.