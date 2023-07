Inter, ripresa degli allenamenti senza portieri? È la settimana di Onana – CdS

Tutto fa pensare che sarà la settimana decisiva per l’addio di André Onana, con un rilancio del Manchester United pronto a soddisfare le richieste dell’Inter. Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla ripresa degli allenamenti Simone Inzaghi rischia di non avere portieri a disposizione.

CESSIONE VICINA – Il Manchester United prepara l’assalto ad André Onana dopo l’addio a David De Gea. Servono oltre 50 milioni più bonus per l’Inter, ma tutto fa pensare che sarà solo una questione di giorni. Intanto alla ripresa degli allenamenti, in programma giovedì, la squadra rischia di non avere portieri a disposizione considerando l’addio di Alex Cordaz e la situazione Samir Handanovic in stand-by. Probabile pensare che anche lo stesso Onana non parteciperà al raduno. Con la cessione del portiere camerunese, servirà chiudere in fretta con un nuovo rinforzo tra i pali, anche se la situazione sembra non essere così semplice.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno