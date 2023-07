Lautaro Martinez nuovo capitano dell’Inter! Un dato è curioso − TS

Lautaro Martinez sarà il capitano dell’Inter nella stagione 2023/24. I suoi ‘rivali’ hanno lasciato la squadra e ora il Toro avrà sicuramente la fascia sul braccio

NUOVO CAPITANO − Con gli addii di Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e quello quasi certo di Samir Handanovic, l’Inter avrà adesso un capitano certo e non più volatile: Lautaro Martinez. Il Toro, che lo scorso anno ha indossato la fascia al braccio per 10 partite, non avrà più rivali da questo punto di vista. Ci sarebbe anche Stefan de Vrij, arrivato prima di lui in quel di Milano, ma ad oggi l’olandese sta dietro nelle gerarchie a Francesco Acerbi. Quanto a Barella e Bastoni, sono arrivati con un anno di ritardo; mentre su Federico Dimarco, l’elemento dell’interismo sin dalla nascita – sia emotivamente che calcisticamente parlando – non rientra nei criteri di assegnazione. Dunque, Lautaro Martinez sarà il capitano della prossima stagione, la 2023-24. C’è inoltre un curioso e confortevole dato. Con la fascia al braccio sul 10, l’Inter ha perso in 10 partite solamente una volta – sconfitta peraltro ininfluente a Monaco di Baviera – e vinto sette volte con due pareggi.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi