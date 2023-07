Trubin e Sommer, contatti avviati con l’Inter ma non sarà semplice: due difficoltà – CdS

Trubin e Yann Sommer restano i due obiettivi principali dell’Inter dopo la cessione di André Onana. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri già da tempo hanno avviato i contatti con i due portieri, ma restano due difficoltà che di certo non permetteranno di chiudere in fretta l’affare.

NON SEMPLICE -Se da una parte esce André Onana, dall’altra l’Inter ha già avviato i contatti per Anatolij Trubin e Yann Sommer. Due affari alla portata dei nerazzurri, ma destinati a non concludersi in poco tempo. Due difficoltà principali, e il primo riguarda la valutazione dello Shakhtar Donetsk per il giovane portiere ucraino. La richiesta è addirittura superiore ai 30 milioni, ma in realtà l’Inter ne vuole spendere praticamente la metà. Avendo l’OK da parte del giocatore, con un contratto in scadenza nel 2024 lo Shakhtar Donetsk dovrà accontentarsi pur di non perderlo a zero. Per Sommer, invece, il prezzo è già fissato ed è di circa 6 milioni di euro. Il suo ingaggio è di 5 milioni, e vorrebbe garanzie sul posto da titolare, mentre l’idea dell’Inter è quella di tenere aperta la concorrenza tra il giovane portiere – destinato a prendersi definitivamente il posto da titolare in futuro -, e il profilo più esperto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno