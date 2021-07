Inter alla ricerca del sostituto di Hakimi, ma prima altre cessioni – SM

Hakimi sarà un giocatore del PSG nei prossimi giorni, come confermato anche da Marotta (vedi dichiarazioni). L’Inter poi inizierà la caccia al suo sostituto scegliendo tra un lungo elenco di nomi. Prima però saranno necessarie anche altre operazioni minori in uscita.

ESTERNO DESTRO – Dopo l’arrivo di Hakan Calhanoglu, l’Inter deve ora scegliere il giocatore che andrà a sostituire Achraf Hakimi. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca febbrile di un esterno destro e, secondo “Sport Mediaset”, la lista dei nomi è molto lunga. Quello più costoso e che attira di più è l’olandese Denzel Dumfries del PSV Eindhoven. Poi c’è lo spagnolo Hector Bellerin dell’Arsenal che sarebbe più conveniente. Per Manuel Lazzari bisogna ancora aspettare il verdetto di Maurizio Sarri riguardo al suo impiego nel nuovo modulo della Lazio. Negli ultimi giorni è emerso anche un nome nuovo, Nahuel Molina dell’Udinese, ma al momento è solo una voce.

CESSIONI MINORI – Per qualunque operazione in entrata, bisognerà passare prima dalle cessioni. I nomi in uscita sono quelli di Radja Nainggolan, Valentino Lazaro e Dalbert. Anche Joao Mario sarà ceduto. Il portoghese dovrebbe andare al Benfica. Questo è quanto riporta “Sport Mediaset” per quanto riguarda i nomi in procinto di lasciare Milano in questa finestra di mercato.