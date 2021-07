Sala: «Nuovo stadio? Ascolto tutti. Io difendo gli interessi di Milano»

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della questione del nuovo stadio di Inter e Milan a margine di un evento a supporto della sua candidatura per la riconferma come primo cittadino di Milano. Le parole di Sala riportate da “Sport Mediaset”.

GLI INTERESSI DI MILANO – Sala aggiunge una nuova argomentazione alle recenti dichiarazioni riguardo il nuovo stadio (leggi qui): «Io posso solamente dire che, se le squadre portano un progetto concreto, non posso non ascoltare, però mi pare che fino ad oggi ho cercato di difendere gli interessi della collettività. Visioni differenti? Non è una novità, la sensibilità non solo è diversa tra i partiti, ma anche tra i cittadini. Ognuno la vede a modo suo».