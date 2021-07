Nela: «Barella? Viene da stagione fantastica, poi abbiamo alternative»

Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha parlato della prestazione di Nicolò Barella in Belgio-Italia di ieri. Il centrocampista dell’Inter è stato uno dei migliori in campo e ha segnato il preziosissimo gol del vantaggio azzurro.

STAGIONE FANTASTICA – Sebino Nela parla di Barella dagli studi di “Dribbling Europei” su Rai2: «Barella viene da una stagione fantastica. E’ stata una stagione dura e ci sta che possano sbagliare una partita. La forza di questa nazionale è questa. Quelli che sono stati molto bravi col loro club e hanno fatto bene anche in maglia azzurra e dietro ha alternative di valore. Manca uno molto bravo? Non è un problema. Questa è la forza della nostra squadra, siamo fortunati».