Inter, quarta punta (e non solo) cercasi: da Giroud ad Aguero, idee a zero

L’Inter è sempre attenta al mercato delle occasioni e in estate dovrà fare più di uno sforzo simile per completare la rosa. Anticipare la concorrenza sui migliori parametri zero del 2021 sarà un’impresa finché la proprietà non avrà risolto i problemi, intanto si ragiona ancora sull’attacco per Conte. Non solo Giroud e Aguero, sono tante le idee a esborso nullo

ATTACCO ATTUALE – In estate l’occasione da cogliere sul mercato per l’Inter può essere in attacco. Nel ruolo di quarta punta con l’uscita di Andrea Pinamonti (vedi articolo) ma non è da escludere che Antonio Conte possa avere bisogno di due profili per completare il pacchetto. Infatti, anche la posizione di Alexis Sanchez è a rischio ma non si tratta di una bocciatura tecnico-tattica, anzi. Le certezze, invece, si chiamano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez al suo fianco. Si ripartirà da questa coppia anche nella prossima stagione, arricchendo il reparto con un paio di alter ego affidabili.

CENTRAVANTI ESPERTO – I profili che valuta l’Inter come quarta punta sono quelli di centravanti di peso in grado di fare da vice-Lukaku. Il riferimento dato da Antonio Conte è l’esperto classe ’86 Olivier Giroud, che in estate potrà realmente lasciare il Chelsea a parametro zero. Coetaneo di Edin Dzeko, che la Roma ha blindato pentendosene a tal punto che potrebbe addirittura rescindere il contratto per evitare l’esborso previsto dal contratto. Giroud e Dzeko sono due nomi che l’Inter avvicina dal giorno 1 di Conte a Milano ma nell’estate 2021 verranno presi in considerazione solo come ultima spiaggia. Affare da una stagione e via, soprattutto in caso di budget minimo per il mercato. Si tratta pur sempre di bomber over 35 per la stagione 2021/22.

JOLLY OFFENSIVO – Diversa e molto più complicata la situazione che riguarda gli altri attaccanti tesserabili a costo zero. E magari più adatti al ruolo di jolly offensivo in sostituzione di Sanchez, quindi trattati alla stregua dei titolari. Il sogno Sergio “El Kun” Aguero rischia di rimanere tale, vista l’intenzione dell’argentino di fare ritorno in Spagna dopo l’addio al Manchester City. Il Barcellona lavora al colpo a zero. Dello stesso avviso Memphis Depay, che si è promesso ai blaugrana dopo aver visto saltare l’operazione negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo. Difficile che il Barcellona riesca a far firmare entrambi, soprattutto dovendo anche risolvere il problema Lionel Messi (rinnoverà o andrà via a parametro zero?). Per uno di essi è prospettabile l’arrivo in Italia, dove la solita Juventus sta cercando di ottenere una corsia preferenziale. L’Inter per ora è dietro. Oltre alle commissioni, anche gli ingaggi pluriennali sarebbero fuori dal range.