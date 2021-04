Napoli-Inter, Lukaku ritrova Koulibaly: serve grande condizione

Lukaku in Napoli-Inter deve prepararsi a uno scontro duro. Per affrontare Koulibaly servirà un ritorno alla miglior condizione.

SCONTRO TRA TITANI, DI NUOVO – Napoli-Inter si collega automaticamente alla sfida tra due leader. Che si trovano in confronto diretto sul campo, una cosa che non succede così spesso. Parliamo di Lukaku e Koulibaly. Un incrocio affascinante per livello fisico e tecnico. Che ha già regalato scintille, per quanto nella più assoluta correttezza. Domenica ci sarà un altro capitolo. Il belga come ci arriva?

IL PERIODO DI FORMA – Lukaku non è al top della sua forma fisica. Sia chiaro, ha praticamente sempre segnato e si è sempre sobbarcato il suo lavoro nello sviluppo del gioco. RIsultando decisivo con gol, assist, giocate che hanno portato a gol o assist. Ma anche semplicemente come riferimento offensivo. Il punto è che ha sempre giocato, senza cambi né riposi. E questo un po’ lo ha pagato. A spanne dopo Parma-Inter il suo impatto non è stato più totale sui 90 minuti di partita. Ma più distillato. Con delle pause. Sempre decisivo, ma appunto in certi momenti. Un periodo che sta durando da un mesetto. Contro il Napoli e quindi Koulibaly potrebbe non bastare.

ALLENAMENTI PREZIOSI – Koulibaly è uno dei pochi difensori a potersi permettere di difendere in uno contro uno sul numero nove nerazzurro. Ha il fisico per contrastarlo da fermo e anche la velocità per reggerlo in campo aperto. Lukaku quindi non può permettersi grosse pause con un avversario simile. Come detto, non è al massimo della condizione. Ma questa settimana senza impegni potrebbe rivelarsi preziosa. Tra Covid, pausa per le nazionali e il recupero col Sassuolo il belga non ha avuto molto tempo per fare il tagliando al suo fisico. Un periodo tranquillo, con solo allenamenti, potrebbe restituirgli la giusta benzina per affrontare un avversario di questo livello.