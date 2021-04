Raiola gioca di anticipo e inizia a mettere pressione non solo mediatica ai club interessati alle sue stelle. Sono giorni decisivi per il futuro dei vari Donnarumma, Pogba e Kean, in attesa di discutere anche con l’Inter di alcune questioni lasciate in stand-by da tempo

MERCATO ANTICIPATO – Il calciomercato estivo è già iniziato grazie al suo re indiscusso. Il procuratore dei procuratori, Mino Raiola, che negli ultimi giorni sta intensificando i suoi contatti per provare a definire le più spinose situazioni di mercato che coinvolgono i suoi assistiti. La maggior parte dei quali con un contratto in scadenza o comunque a rischio. I viaggi di Raiola tra l’Italia – l’ultimo da Milano a Torino – e il resto dell’Europa non sono casuali. Oltre alla telenovela Zlatan Ibrahimovic in casa Milan, nelle prossime settimane deve risolvere principalmente le questioni legate ai compagni Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, poi Paul Pogba (Manchester United) e Moise Kean (Everton ma in prestito al Paris Saint-Germain). E la società più interessata agli sviluppi è la Juventus, che tiene tutti e quattro nel mirino, soprattutto se riuscisse a liberarsi della “grana” Cristiano Ronaldo (vedi focus). Un giro di milioni notevole.

TAPPA NEAZZZURRA – Poi toccherà all’Inter, con cui Raiola discuterà del rinnovo di Stefan de Vrij – con adeguamento dell’ingaggio – e soprattutto della sistemazione di Andrea Pinamonti, che è richiesto da più di un club di Serie A e in estate potrà salutare nuovamente Appiano Gentile. L’appuntamento con il management nerazzurro, però, non è previsto prima del via libera della proprietà Suning, pertanto si aspetta il ritorno del Presidente Steven Zhang a Milano. A fine stagione? Fino a quel giorno, rinnovi congelati e acquisti bloccati. Anche quelli a parametro zero. Infatti, sebbene l’Inter sia interessata all’occasione Donnarumma (vedi articolo), oggi non può rilanciare. Pogba è il nome che sogna Antonio Conte a centrocampo ma per ora è insostenibile dal punto di vista economico. Diversa la situazione Kean (vedi focus), che invece potrà essere uno dei temi trattati da Raiola con l’Inter in caso di uscita di scena del PSG. Il mercato è adesso.