Inter, oggi vertice di mercato: regalo per Inzaghi da qui al 31 gennaio?

L’Inter è già alla sosta per le nazionali, avendo vinto ieri 2-1 sul Venezia (vedi highlights). Al rientro ci sarà il derby col Milan e non è escluso che Inzaghi possa avere un nuovo innesto: oggi il vertice di mercato dirà qualcosa in più.

ARRIVA QUALCUNO? – L’ha rivelato Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa (vedi articolo): oggi ci sarà un vertice di mercato fra lui e la dirigenza dell’Inter, in primis il presidente Steven Zhang. Si farà il punto sulla rosa per la seconda parte di stagione, con l’infortunio di Joaquin Correa da valutare per capire se prendere un sostituto. Legata all’argentino è la cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria, da definire inteso come sì o no. Poi, in secondo piano, la possibile partenza anticipata di Matias Vecino (contratto in scadenza al 30 giugno) e la situazione di Aleksandar Kolarov, che sembra ormai vicino al ritiro. Dovesse partire uno di questi giocatori (tolto ovviamente il Tucu, che però ne avrà per circa un mese) Inzaghi potrebbe avere un rinforzo. Che sia un centrocampista oppure un laterale sinistro (Filip Kostic?) se ne saprà di più in giornata. Ma oggi l’Inter stabilirà come procedere per la sessione invernale, che si chiuderà alle 20 del 31 gennaio.