Inter, non solo Tiago Djalò! Post-Skriniar c’è Scalvini: lo scenario – CdS

Non solo Tiago Djalò (vedi articolo), secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’Inter segue anche Scalvini per il post-Skriniar

OPZIONE – L’Inter segue con attenzione Tiago Djalò, difensore classe 2000 attualmente in forza al Lille. Il portoghese è stato scelto come erede di Milan Skriniar, ormai destinato al PSG. Secondo il Corriere dello Sport, però il portoghese non è l’unico nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri: in caso di richieste troppo alte del Lille, il mirino si sposterebbe su Scalvini dell’Atalanta. Il difensore non è mai uscito dai radar nerazzurri ma, attualmente, è in stand-by viste le alte richieste dell’Atalanta: per prelevare il talento dagli orobici serviranno non meno di 40 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno