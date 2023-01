Inter, in estate tournée negli Stati Uniti! Per Zhang due obiettivi – TS

Per l’Inter, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, si prospetta una tournee estiva negli Stati Uniti. Per Zhang due obiettivi ben precisi

TOURNEE – L’Inter programma già la prossima stagione. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri in estate dovrebbero partecipare ad una tournée negli Stati Uniti. La tournée sarà un’occasione per Steven Zhang e per la società: l’obiettivo, spiega il quotidiano, è quello di trovare un main-sponsor che possa sostituire Digitalbits e, soprattutto, un socio di minoranza che possa rilevare il 31% delle quote dell’Inter, attualmente in mano a LionRock.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna