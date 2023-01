Tiago Djaló nome ideale per la difesa dell’Inter. A prescindere da Skriniar

Tiago Djaló è un nome sempre più caldo tra gli obiettivi dell’Inter. Il difensore del Lille ha tutte le caratteristiche ideali per rinforzare la difesa nerazzurra. E il suo arrivo sarebbe auspicabile a prescindere da quale sarà il futuro di Milan Skriniar.

CANDIDATO FORTE – In queste settimane in casa Inter tiene banco il caso Milan Skriniar. Che sembra sempre più lontano dai nerazzurri, avendo rifiutato la proposta di rinnovo (senza neanche troppe sorprese). E così la società sta correndo ai ripari per trovare chi sostituirà lo slovacco dalla prossima stagione. E il nome balzato in cima alla lista dei desideri è quello di Tiago Djaló del Lille. Un profilo (descritto qui) che rappresenta il rinforzo ideale per la retroguardia dell’Inter. Per tanti motivi.

CARATTERISTICHE GIUSTE – Partiamo innanzitutto dall’aspetto tecnico e tattico. Tiago Djaló è alto 1,90 m e pesa 84 kg. La forza fisica non gli manca, e sarebbe quindi in grado di evitare un downgrade se Skriniar dovesse partire. Ha inoltre ottime doti di corsa, che portano i suoi allenatori ad impiegarlo spesso sugli esterni della linea difensiva. Pur calciando col piede destro, è infatti in grado di ricoprire qualsiasi ruolo in difesa, tanto da centrale quanto da terzino. E questo lo si evince facilmente dalla heatmap della scorsa stagione in Ligue 1 (presa da SofaScore):

Inoltre Tiago Djaló è molto a suo agio con la palla tra i piedi. Una caratteristica ideale per l’Inter, il cui gioco si basa su una costruzione qualitativa che parte dal basso. Senza tuttavia disdegnare una certa durezza nei tackle, che spesso lo portano a ricevere sanzioni (già 17 gialli in 3 stagioni al Lille). Qui vediamo una tabella (presa da FBref.com) che riassume perfettamente l’essenza del difensore moderno, che Tiago Djaló incarna alla grande:

CARTELLINO LIGHT – Infine, c’è un altro aspetto che rende Tiago Djaló il difensore giusto per l’Inter. Ed è quello economico, che in casa nerazzurra ricopre sempre un ruolo non trascurabile. Il contratto del difensore portoghese col Lille scade a giugno 2024. Pertanto il costo del suo cartellino è ormai piuttosto contenuto. Tanto che ai nerazzurri basterebbero 15 milioni di euro per acquistarlo, secondo le ultime indiscrezioni. Unendo quindi gli aspetti qui descritti all’età (è un classe 2000), si capisce come un profilo come quello del portoghese sia auspicabile come rinforzo per la difesa dell’Inter. Anche se Skriniar dovesse rimanere nerazzurro nella stagione 2023/24.