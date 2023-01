Inter, il post-Skriniar si chiama Tiago Djalò! La richiesta del Lille – TS

L’Inter è oramai rassegnata nel perdere Skriniar. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri hanno individuato in Tiago Djalò del Lille il sostituto ideale dello slovacco

SOSTITUTO – L’Inter si prepara a perdere Milan Skriniar. La dirigenza dell’Inter, secondo Tuttosport, ha individuato il sostituto ideale del difensore slovacco, destinato al PSG: si tratta di Tiago Djalò, difensore portoghese classe classe 2000 in forza al Lille. I nerazzurri si erano interessati al difensore già nell’ultimo mercato estivo: la richiesta per il portoghese, in estate, era stata di 9 milioni. Adesso, i francesi, valutano il difensore non meno di 15 milioni: la sensazione è l’affare si possa chiudere in estate, a meno di clamorose accelerate del PSG sul fronte Skriniar negli ultimi giorni del mercato invernale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino