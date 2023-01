VIDEO – Tutti gli errori del caso Skriniar | Good Morning Interfans

Good Morning Interfans è il videoeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato video con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata di oggi l’analisi della vicenda Milan Skriniar, con tutti gli errori che hanno portato alla situazione odierna

GOOD MORNING INTERFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Milan Skriniar è destinato a lasciare l’Inter per sposare il progetto sportivo del PSG. Lo slovacco, in scadenza di contratto, non rinnoverà con i nerazzurri e lascerà a 0 il club. Una vicenda che la società poteva, e doveva, gestire meglio. Di seguito la puntata di Good Morning Interfans di venerdì 27 gennaio 2023 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).