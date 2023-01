Gagliardini verso l’addio! Per l’Inter il sostituto è già ‘in casa’ – TS

Roberto Gagliardini ha il contratto in scadenza a giugno. Secondo Tuttosport le strade dell’Inter e del centrocampista sono destinate a separarsi: il club nerazzurro ha pronto il sostituto “in casa”

SOSTITUTO – Non solo Milan Skriniar, l’Inter potrebbe salutare anche Roberto Gagliardini. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il centrocampista, col contratto in scadenza a giugno, potrebbe lasciare Milano. Difficile che l’addio si concretizzi già a gennaio perché i nerazzurri avrebbero poi da sciogliere il nodo legato al sostituto. Più semplice un addio in estate con Fabbian che, dopo l’ottimo prestito alla Reggina, rientrerà a Milano per sostituire in rosa l’ex Atalanta.

Fonte: Stefano Pasquino