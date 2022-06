Inter, non solo Bellanova: se parte Dumfries pronti due nuovi obiettivi – TS

L’Inter si prepara alla possibile partenza di Denzel Dumfries. Secondo Tuttosport, in caso di addio dell’olandese, il club nerazzurro punterebbe, oltre che su Bellanova, a due nuovi obiettivi per la fascia destra

OBIETTIVO – L’Inter lavora al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Secondo Tuttosport in caso di partenza di Denzel Dumfries, obiettivo di diversi club di Premier League, il club nerazzurro non si limiterà a chiudere per Bellanova per sostituirlo. Servirà un altro innesto per la fascia destra: i nomi, secondo il quotidiano torinese, sono quelli di Alvaro Odriozola, esterno di proprietà del Real Madrid che ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Fiorentina e Davide Zappacosta, dell’Atalanta. Gli spagnoli valutano l’esterno circa 20 milioni: i bergamaschi, invece, è difficile che lascino partire l’esterno.

Fonte: Tuttosport – S.P