Inter si rifà le fasce: si prova a chiudere per Bellanova e Cambiaso – CdS

L’Inter porta avanti il discorso esterni cercando di chiudere per Bellanova e Cambiaso, entrambi classe 2000. Ancora qualcosa da limare per il primo, con la possibilità di inserire qualche giovane come contropartita.

I DETTAGLI – Bellanova rientra tra i giovani in orbita Inter per il presente, ma soprattutto il futuro. La dirigenza rifà le fasce dopo l’addio di Ivan Perisic e prova a limare gli ultimi dettagli tra domanda e offerta, anche se i rossoblù hanno necessità di cedere, ma senza svenderlo. Nell’affare può rientrare il prestito di Casadei e forse anche quello di Franco Carboni. Per quanto riguarda Cambiaso, invece, a lui rimane un solo anno di contratto con il Genoa. Può essere acquistato dall’Inter e mandato a giocare in prestito, sempre in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

