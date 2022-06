Vidal, buonuscita già concordata. C’è una data (sicura) per l’addio all’Inter – CdS

Vidal è da considerare un addio certo. Il calciatore, come ribadito anche questa mattina dal Corriere dello Sport, ha già concordato la sua buonuscita e presto saluterà definitivamente l’Inter.

ADDIO CERTO – Arturo Vidal ancora qualche giorno e non sarà più un giocatore dell’Inter, liberando – dopo Perisic -, uno slot importante dal punto di vista dell’ingaggio (in attesa anche di Alexis Sanchez). Il centrocampista cileno già da tempo ha concordato la cifra della buonuscita: 4 milioni con il Decreto Crescita. Per l’addio certo, bisognerà aspettare entro e non oltre il 30 giugno. Dopo quella data Vidal non sarà più un giocatore dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

