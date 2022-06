Dybala-Inter, balla un milione. Da superare ostacolo ‘psicologico’ – TS

Paulo Dybala e l’Inter sono vicini. Secondo Tuttosport, per formalizzare l’accordo servirà mettersi d’accordo sugli ultimi dettagli, per cui balla circa un milione di euro. Da superare, inoltre, anche un ostacolo “psicologico”

VICINI – Paulo Dybala e l’Inter sono sempre più vicini. Secondo Tuttosport, fra le parti balla circa un milione: l’offerta del club nerazzurro è di 5,5 milioni di euro per 4 anni che con i bonus arriva fino a 7. L’entourage del calciatore chiede 8 milioni e vanno affinate, inoltre, alcune divergenze sorte sulle commissioni per gli agenti. C’è distanza quindi ma, secondo il quotidiano, è tutt’altro che insormontabile. Piuttosto, il calciatore, dovrà superare l’ultimo ostacolo psicologico: l’argentino, infatti, è rimasto colpito dall’indignazione social nei suoi confronti scatenata dal suo possibile approdo all’Inter. Da qui le riflessioni dell’interessato che, però, almeno al momento, ha in mano solo l’offerta del club nerazzurro. La settimana prossima è previsto un nuovo summit fra le parti: incontro che, a questo punto, dovrebbe essere quello decisivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino