Pinamonti, non solo Monza! In Serie A almeno altri due club interessati – CdS

Pinamonti dopo la straordinaria stagione disputata con la maglia dell’Empoli, secondo il Corriere dello Sport questa mattina, ha attirato su di sé l’interesse non solo del Monza.

NON SOLO MONZA – Andrea Pinamonti da tempo viene corteggiato dal Monza neo-promosso in Serie A. Dopo la stagione appena disputata con la maglia dell’Empoli (da protagonista), l’Inter lo valuta non meno di 18-20 milioni. L’attaccante quest’anno potrebbe partire a titolo definitivo, con la possibilità di essere inserito anche come possibile contropartita in qualche trattativa interessante. Come sottolineato dal quotidiano romano questa mattina, su di lui però non ci sarebbe solo il Monza, ma almeno altri due club di Serie A: occhio a Salernitana e soprattutto Fiorentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.