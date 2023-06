L’Inter non si arrende: sul tavolo due contropartite per Bellanova − SI

L’Inter discute con il Cagliari per Raoul Bellanova. Due nomi, secondo SportItalia, sul tavolo delle trattative come contropartite per l’esterno impegnato al momento con l’Italia Under-21 (vedi QUI).

CONTROPARTITE − L’Inter non si arrende e cerca di convincere il Cagliari, tentato dall’offerta del Torino (vedi QUI), con due contropartite per Raoul Bellanova. Secondo quanto riferito da SportItalia, infatti, il club nerazzurro starebbe pensando di inserire sul tavolo delle trattative i nomi di due contropartite: Martin Satriano e Lecien Agoume. I contatti tra le parti continuano: l’Inter vuole infatti spuntarla per il passaggio del giocatore nella sua rosa a titolo definitivo.