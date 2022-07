Inter, incontro con agente di Dembelé ma il nome è un altro! Nuova pista?

L’Inter continua a lavorare sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Oggi la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’entourage di due giocatori francesi attualmente svincolati. Di seguito le ultime di Fabrizio Romano

ALTERNATIVA – L’Inter prosegue a lavorare sul mercato, dove potrebbe uscire Milan Skriniar. Proprio per questo il club nerazzurro sta valutando varie alternative: “L’Inter ha avuto oggi un incontro diretto con Moussa Sissoko e Houssine Kharja per discutere di Axel Zagadou. È un’opportunità, 23 anni, centrale di difesa ora disponibile gratuitamente dopo molti anni al Dortmund. Ousmane Dembélé non è stato nemmeno menzionato nella riunione”, specifica Fabrizio Romano. Sissoko è infatti anche l’agente dell’ex Barcellona Dembelé.