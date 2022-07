VIDEO – L’Inter si gode la ‘nuova’ coppia: «Di nuovo al lavoro insieme!»

L’Inter è al suo terzo giorno di ritiro ad Appiano Gentile dove oggi si sono rivisti Lautaro Martinez, Correa e soprattutto Lukaku. Il club nerazzurro si gode il ricongiungimento della LuLa, molto legati sia dentro che fuori dal campo

COCCOLE ALLA LULA – L’Inter prosegue con la preparazione ad Appiano Gentile, in attesa del rientro di tutti i Nazionali, fissato per il prossimo 13 luglio (solo Milan Skriniar rientrerà prima, il 10). Intanto Simone Inzaghi e tutta la dirigenza si godono il ritorno di tre attaccanti: Lautaro Martinez, Joaquin Correa e soprattutto Romelu Lukaku (vedi articolo). Il belga e il Toro argentino si ritrovano dunque a due anni di distanza dallo scudetto conquistato con Antonio Conte in panchina. Il club nerazzurro, su Twitter, si gode la nuova LuLa.

“Di nuovo al lavoro insieme”. L’entusiasmo è altissimo.