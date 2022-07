Inter, tutta la dirigenza ha accolto Lukaku! Intanto si lavoro a un colpo – Sky

L’Inter ha ricominciato il lavoro sul campo con Inzaghi che oggi ha ritrovato Lukaku, Lautaro Martinez e Correa mentre domenica toccherà a Skriniar (QUI il programma odierno). Bovicelli – inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport 24 -, svela come fosse grande l’attesa anche tra la dirigenza. Poi il punto su Bremer

ATTESA E MERCATO – L’Inter è al terzo giorno di ritiro e Simone Inzaghi da oggi potrà contare su tre uomini in più, ossia Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Anche la dirigenza ha voluto accogliere gli attaccanti: «Qui c’era tutta la dirigenza al gran completo ad accogliere Lukaku, Lautaro Martinez e Correa. I dirigenti stanno lavorando per regalare nuovi rinforzi ad Inzaghi. Ieri incontro importante tra la dirigenza dell’Inter e quella del Torino per Bremer, presente anche l’agente del giocatore. Può partire Skriniar, ieri è stato formalizzato l’interesse per il brasiliano», così Marco Bovicelli.