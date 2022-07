Sconcerti non ha dubbi su Inter e Juventus: «Una è squadra completa!»

L’Inter e la Juventus sono tra le squadre di vertice che si sono mosse di più sul mercato. I nerazzurri hanno riportato a Milano Lukaku mentre i bianconeri puntano su Pogba e Di Maria. Mario Sconcerti non ha dubbi su chi si è rinforzata di più. Di seguito le sue parole ai microfoni di TMW Radio

RINFORZI – Inter e Juventus si sono mosse molto sul mercato, con due cavalli di ritorno per parte: ovvero Romelu Lukaku e Paul Pogba. Mario Sconcerti non ha alcun dubbio su chi si è rinforzata di più: «A che livello è ora la Juventus? Certamente s’è mossa con grande autorevolezza. Pogba viene da due anni magri, bisogna vedere con quanta voglia viene. A me sembra che si sia rinforzata di più l’Inter. Oggi mi sembra una squadra completa. Mkhitaryan poi sa fare tanti ruoli e ha qualità. Asllani è molto interessante poi. Mi sembra che in questo momento l’Inter sia ancora avanti».