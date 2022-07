Lautaro Martinez: «Ci tengo a dare sempre il massimo! Ecco il mio sogno»

Lautaro Martinez ha risposto ad alcune domande sui canali social di Lamborghini. L’attaccante dell’Inter, che proprio oggi si è aggregato al resto del gruppo insieme a Lukaku e Correa (vedi articolo), svela il suo sogno

QUALITÀ E SOGNI – Lautaro Martinez è ormai uno dei punti di riferimento dell’Inter. L’attaccante argentino, titolare anche in Nazionale, parla della sua miglior qualità ma anche del suo più grande sogno: «La mia miglior qualità? L’impegno che metto per dare sempre il massimo. Il mio sogno? Giocare nella Nazionale argentina e anche il Mondiale. Obiettivo? Per me la cosa importante è dare il massimo e cercare sempre di migliorare ogni giorno. Valori per cui vivere? L’umiltà, il lavoro ed essere sempre responsabile in quello che faccio».