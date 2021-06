Inter, in caso di partenza di Hakimi tutto su Kostic: Ausilio al lavoro – TS

Nell’edizione odierna del “Tuttosport” tiene banco la questione Hakimi, finito nel mirino del Paris Saint-Germain. In caso di partenza dell’esterno marocchino, l’Inter punta su Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte

MERCATO – In casa Inter tiene banco la questione relativa ad Hakimi. Sull’esterno, come noto, è forte l’interesse del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, l’Inter ha ricevuto una prima offerta dal club francese di 60 milioni: troppo pochi per il club nerazzurro, che continua a chiedere non meno di 75-80 milioni, forte del fatto che, Hakimi, è uno dei migliori del suo ruolo in Europa. In caso di partenza dell’esterno marocchino, i nerazzurri punterebbero forte su un rinforzo sugli esterni: trattasi di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte

RINFORZO – Inzaghi è stato rassicurato: l’Inter rimarrà competitiva e, in tal senso, va visto l’interessamento a Kostic, pallino di Ausilio e padrone della fascia sinistra dell’Eintracht. A rendere difficile l’operazione è la richiesta del club tedesco: 30 milioni di euro. In caso di partenza di Hakimi e di una conveniente formula di trasferimento, l’operazione potrebbe andare in porto, e regalare ad Inzaghi un titolare per la fascia sinistra nerazzurra. L’alternativa si chiama Emerson Palmeri, che presumibilmente non rimarrà per un’altra stagione tra le fila del Chelsea.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport