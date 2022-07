Inter, il Foggia mette gli occhi su un Primavera: colpo vicino – AP

Si muove il mercato in uscita dell’Inter, con diversi giovani della Primavera campione d’Italia pronti alle loro prime esperienze in prestito. Tra questi anche Peschetola, su cui – secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà – è forte l’interesse del Foggia.

USCITA VICINA – Mentre il mercato della Prima Squadra resta bloccato nell’attesa di capire il futuro di Milan Skriniar (in uscita) così come di Gleison Bremer e Paulo Dybala (in entrata), in casa Inter si lavora anche sui giovani. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter ufficiale, infatti, il Foggia sarebbe vicinissimo a chiudere per uno dei giocatori della Primavera nerazzurra. Si tratta di Lorenzo Peschetola, centrocampista tra i protagonisti della vittoria dello scudetto da parte della formazione allenata da Cristian Chivu.

Fonte – Alfredo Pedullà, profilo Twitter ufficiale.